Basket giovanile. Tre vittorie consecutive per la Vis. Febbraio di fuoco per l’under 14

Inizio di febbraio scoppiettante per l’Under 14 Gold della Vis, che, dopo un paio di settimane di stop causa influenze e malesseri di stagione, affrontano tre gare consecutive tra le mura amiche del Palapalestre. Prima i Dolphins Riccione, seguiti dalla Polisportiva Cesenatico nell’impegno infrasettimanale, per chiudere infine con l’importante sfida alla Pontevecchio Bologna.

Nel match infrasettimanale con Cesenatico, i ‘vissini’ si sbloccano subito e fuggono sul 16-4. Contro risposta romagnola con un parziale di 0-8 con cui si chiude il primo quarto. I due periodi centrali sono quelli che spaccano la partita, con la Vis che dilaga offensivamente, trovando soluzioni in contropiede e ottime trame a difesa schierata. L’intensità e la concentrazione difensiva fanno il resto, non permettendo il rientro ospite.

Con un parziale di 62-20, la Vis chiude la gara, a discapito di un ultimo quarto giocato colpevolmente sottotono e con troppe disattenzioni. Ultima gara di questo breve ‘’tour de force’’ contro Pontevecchio Bologna, compagine tra le più importanti in regione con ottime qualità individuali e fisiche. I biancazzurri si scuotono e giocano un super secondo quarto, fatto di ottime difese e di grande coralità offensiva, in contropiede e a difesa schierata. Nei successivi due periodi, la Vis è sempre in vantaggio, toccando anche il +15 ad inizio ultimo quarto: finisce 75-68.

Tre vittorie consecutive casalinghe danno inizio ad un febbraio ricco di impegni.