Basket giovanile. Trofeo Adamant al palazzo

Lunedì pomeriggio al palasport si è tenuto il primo allenamento di selezione riservato ai ragazzi del 2009 per entrare a far parte della rappresentativa ferrarese che parteciperà al Trofeo Adamant 2024, torneo riservato alla categoria Under 15 Eccellenza che si terrà alla Bondi Arena dal 30 marzo al 1 aprile. Per la prima volta dopo diversi anni, grazie al fondamentale apporto di Ferrara Basket 2018, il torneo offre l’opportunità di riportare in vita la tradizione della rappresentativa ferrarese iniziata trent’anni fa con lo storico Torneo di Gallo. La società biancazzurra si è infatti messa a disposizione invitando tutte le realtà giovanili della provincia a partecipare alle selezioni: la squadra parteciperà al torneo col nome di "Ferrara Per Il Basket", avrà i colori bianco-blu e sarà guidata in panchina da due ferraresi doc come Marco Castaldi (nella foto) e Fabio Frignani. Al primo allenamento di selezione si sono presentati ben 34 giovani atleti da tutte le società della provincia, un enorme successo a meno di un mese dal torneo, che rappresenterà un’importante opportunità per i ragazzi di confrontarsi con i migliori talenti d’Italia. Castaldi e Frignani hanno selezionato 21 atleti, che si ritroveranno al palasport lunedì prossimo.