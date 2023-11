Basket giovanile. Under 19, stesa la Virtus con 28 punti di Pinza

Triplo impegno casalingo, la scorsa settimana, per le formazioni giovanili forlivesi militanti nei campionati di Eccellenza. Su tutte, si segnala la prestigiosa vittoria dell’Under 19 di coach Grison sull’attrezzata Virtus Bologna, regolata ai Romiti per 80-76 al termine di un match scoppiettante. Autori di una prestazione di assoluto livello, i biancorossi prendono il largo sulle ali di un super terzo quarto, chiuso con un parziale di 17-5 per il momentaneo +18. Le V Nere si rianimano nell’ultima frazione, ma i padroni di casa non tremano e, con un Pinza da 28 punti, conquistano una meritata vittoria. Più agevole l’affermazione dell’Under 17 contro l’International Imola, superata per 76-54 (Bassi top scorer con 12 punti) al termine di un match sempre in controllo che vale il primato in solitario. Ko, infine, l’Under 15, che resta in scia a Reggio Emilia per tre periodi prima di arrendersi 69-88 solo nell’ultima frazione. Tra le fila dei forlivesi in evidenza Zotti con 26 punti all’attivo.