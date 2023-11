Basket giovanile. Vis under 19 al comando. Sesta vittoria su sei

Prosegue il momento positivo del gruppo Under 19 Eccellenza targato Bondi Vis 2008, che lunedì sera ha battuto la Bluorobica Bergamo centrando la sesta vittoria in sei uscite di campionato e mantenendo così il primo posto in classifica. Un avvio di campionato perfetto per i ragazzi di coach Santi, che dopo aver battuto la settimana scorsa al Palapalestre l’Olimpia Milano, sono stati capaci di sbancare il parquet della temutissima Bergamo, appaiata ai ferraresi in classifica prima della gara di lunedì. Il successo in terra lombarda rappresenta un esame di maturità superato a pieni voti per i giovani "vissini", che guardano ora con ancor più entusiasmo ai prossimi impegni.

Il risultato finale ha visto Romondia e compagni imporsi 75-67 grazie a un secondo tempo in crescendo, nel quale la Vis ha ribaltato l’inerzia di una partita che non si era messa benissimo dopo i primi dieci minuti, che avevano visto Bergamo condurre 25-15.

Poi il lento quanto costante recupero, scaturito in un ultimo parziale da 22-13 grazie al quale Ferrara si è portata a casa il sesto foglio rosa consecutivo in campionato.

Ai 17 punti di Romondia, top scorer dell’incontro, si sono aggiunti i 15 a testa di Sankaré e Yarbanga. Con questo successo la Vis mantiene dunque l’imbattibilità in gare ufficiali, e con essa la testa della classifica a quota 12 punti assieme all’Assigeco Piacenza, che però ha disputato una partita in più. Martedì prossimo i ragazzi allenati da Lorenzo Santi torneranno al Palapalestre per affrontare Brescia in un altro scontro al vertice che metterà a dura prova le ambizioni della truppa ferrarese, che per un’altra settimana può però godersi questo magnifico inizio di stagione.

Jacopo Cavallini