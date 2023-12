Basket giovanile. Vis under 19 in volata su Piacenza

Ultima giornata di andata del campionato Under 19 Eccellenza che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in casa Assigeco Piacenza. Primo quarto dove è la Bondi Vis a partire forte sfruttando i tanti contropiedi e a difesa schierata la maggiore fisicità sotto canestro. A metà quarto la Bondi Vis è in vantaggio 19-8 con Piacenza costretta a chiamare time-out. Secondo quarto sulla stessa riga del primo, con la Bondi Vis che continua a fare la partita, incrementando il vantaggio fino al +14 sul 39-25, ma l’Assigeco risale fino a meno sei (50-44) all’intervallo. Terzo quarto tutto di marca piacentina, con gli ospiti che volano fino al 52-64 e sul 66-74 alla terza sirena. Serve un’altra Bondi e nell’ultimo quarto fortunatamente la difesa sale di tono, e grazie alle triple di Cazzanti Ferrara riesce a tornare in vantaggio sull’80-79.

Si arriva al 38’ sull’88-88, qui la Vis trova prima il vantaggio con la tripla di Romondia sul 91-88 e successivamente in difesa riesce a far scadere i 24 secondi disponibili per Piacenza. Alla fine gli uomini di Santi si impongono 95-93.