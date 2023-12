Basket giovanile. Vis under 19 perde l’imbattibilità

Decima giornata di andata del campionato Under 19 Eccellenza, che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in trasferta la Fulgor Fidenza e perdere la sua imbattibilità. Partenza molto a rilento di entrambe le squadre, che trovano con molta fatica la via

del canestro, infatti, dopo 5 minuti il punteggio è sul 6-7. La Bondi Vis riesce ad arrivare sul +5 col punteggio di 6-11 ma Fidenza risponde subito con un parziale 12-2 riuscendo a finire il primo quarto in vantaggio sul 18-13. Secondo quarto dove i biancoazzurri continuano ad alternare ottime difese e attacchi

ad alta intensità a palle perse banalmente. Fidenza riesce a 4 minuti dalla fine del quarto a portare il proprio vantaggio in

doppia cifra sul 29-19.

Terzo quarto sullo stesso filone dei precedenti, si arriva all’ultimo quarto in perfetta parità sul 53-53.

Ultimo quarto dove la Fulgor inizia a segnare con continuità dall’arco dei 3 punti e complice anche una Bondi Vis troppo molle, la chiude sull’81-70.