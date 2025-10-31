Acquista il giornale
Basket giovanili. L’Under19 festeggia la rimonta contro Jesi. Under17 travolti dalla Virtus Bologna

È una prima vittoria da ricordare, quella dell’Under 19 Eccellenza Angels/Rbr. La squadra allenata da Filippo Calzolari rimonta Jesi con...

di LORIANO ZANNONI
31 ottobre 2025
È una prima vittoria da ricordare, quella dell’Under 19 Eccellenza Angels/Rbr. La squadra allenata da Filippo Calzolari rimonta Jesi con un quarto periodo fantastico e s’impone per 88-82. E dire che a fine terzo a comandare erano i marchigiani (59-62), poi ecco aggancio e sorpasso. Il quarto periodo dei gialloblù è decisamente brillante dal punto di vista dell’attacco e la squadra vola via nel punteggio fino a chiudere sul +6 per il primo successo in campionato. Ottima reazione di gruppo con diversi protagonisti a turno sul proscenio. Il tabellino: Longo (in foto) 9, Ronci 27, Frisoni 12, Della Chiesa 5, Bracci 4, Almasi 14, Amaroli 17, Luppino, Tura ne, Sankare ne. All.: Calzolari.

Tutt’altra gara quella dell’Under 17 Eccellenza santarcangiolese in casa della Virtus Bologna. Le V Nere hanno la meglio in maniera molto netta, per 102-58. Il primo tempo è comandato dai padroni di casa, ma gli Angels tengono e restano comunque in scia (48-39 al 20’). Nella ripresa cambia tutto, con la Virtus ad aumentare energia e pressione, mentre i gialloblù faticano a opporre resistenza. Il divario si allarga, con Bologna a martellare anche a risultato già acquisito fino al +44. Il tabellino: Ceccolini 2, Trevisani 12, Uggiola 7, Petcov, Pivetti, Angelilli, Bontempi 3, Tura 17, Di Giacomo, Luppino 10, Del Core 5, Fascicolo 2. All.: Brugé.

