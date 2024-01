Basket. Govoni e Cappelli sono i mattatori. Riscatto Castelfranco dopo un mese

Divisione Regionale 1, girone A: i mattatori di questa quindicesima giornata si chiamano Andrea Govoni e Carlo Alberto Cappelli (in foto). I 34 punti a testa siglati, infatti, permettono il successo alla Ottica Amidei Castelfranco ed alla SPV Vignola che battono, rispettivamente, 92-87 (dopo 1 tempo supplementare) Reggiolo, e 70-82 Anzola a domicilio. Castelfranco (Govoni 34, Tomesani 25, Cempini 12) ritrova il sorriso dopo oltre un mese e tornerà a scendere in campo già stasera alle 21.30 per il recupero della quarta giornata in casa della Jolly Reggio Emilia: dopo il 27-9 modenese di fine primo quarto, Reggiolo piazza 29 punti in seconda frazione chiudendo sotto 43-38. Il secondo tempo è equilibrato, con il duo Tomesani-Govoni che tiene avanti i bianco-verdi, ben spalleggiato nel pitturato da Cempini. Reggiolo trova il primo vantaggio con la ’triplona’ di Pasini (72-73), ma la Ottica Amidei, dopo il 78 pari dei regolamentari, ha il guizzo decicivo nell’extra-time anche grazie alla mano fredda in lunetta. Vignola (Cappelli 34, Torricelli 14, Fossali 13) rimane avanti per tutti i 40’, sfruttando la pessima serata al tiro da 3 punti dei padroni di casa (0 canestri su 17 tentativi); Cappelli conduce i compagni al successo, ben supportato da Torricelli e Fossali.

Serie C unica, girone A: successo 68-81 per Modena Basket (Reale 23, Malagoli 22, Casu 15) sul campo della Magik Parma. Mo.ba interrompe così la striscia negativa di 3 sconfitte. Gli ospiti dominano nel pitturato con Malagoli e Casu, ed il match va avanti in maniera equilibrata. Reale e Casu hanno idee diverse, mandano a bersaglio canestri importanti (16 dei 25 punti dell’ultimo parziale) e non lasciano scampo ai ducali.

Serie B femminile, girone A: la prima fase termina con un doppio successo. Basketball Sisters Piumazzo e Wamgroup Cavezzo hanno la meglio su Fiorenzuola (63-35) e Fidenza (74-56). Le Sisters (Bortolani 16) lasciano a bocca asciutta le ospiti nel secondo tempo, subendo solamente 9 punti; in attacco, invece, il solito gioco corale funziona. Cavezzo (Verona 17, Siligardi 15, Pronkina 14) blinda il secondo posto portando a 9 la striscia di vittorie consecutive.

Davide Ceglia