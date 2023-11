Basket. Gruppo Crosa subito in vetrina. Ottima gara

Parte con una bella vittoria il campionato della Gruppo Crosa Service Follonica Basket nel campionato di Divisione 3 maschile. Bella prestazione e risultato meritatissimo nella trasferta sul campo di Venturina contro la Valdicornia Basket per i follonichesi che si sono imposti 62-48. A livello giovanile, seconda partita e seconda vittoria per la Kyma Follonica Basket: bella prestazione degli Under 15 nell’incontro casalingo contro l’Invictus Livorno, i ragazzi di Vichi e Rocchiccioli partono bene, ma ad inizio secondo quarto perdono il controllo del gioco, gli ospiti così ne approfittano, passano in vantaggio e allungano, i follonichesi stringono i denti chiudendo all’intervallo sotto di 7 punti sul 25-32. Al rientro in campo la partenza è di quelle giuste, gli azzurri sono più concentrati e i risultati si vendono: terzo quarto 45-40. Nell’ultima frazione i nervi restano saldi e il risultato alla fine si attesta sul 61-50.