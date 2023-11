Basket: i baby della unahotels. Tris di hurrà per la cantera biancorossa

L’Under 19 (6) si impone su Milano3 (2), scappando dopo l’intervallo (34-36 al 20’) con 34 punti segnati nel 3° quarto; alla fine è 96-70. Unahotels: Camara 14, Faye ne, Pastorelli 6, Suljanovic O. 28, Beltrami, Bonaretti 2, Mainini, Obayagbona, Suljanovic I. 21, Yadde 4, Deme 8, Abreu 13. All. Menozzi.

Dopo le due sconfitte negli scontri al vertice, l’Under 15 (10) asfalta la Vis Ferrara (6) 81-39, prendendo gradualmente il largo (21-12; 49-24; 64-28 i parziali) e resta così in zona qualificazione. Unahotels: Rinaldini 11, Alfieri 6, Bulgarelli 11, Cuoghi 6, Ghirardini 11, Lusvardi 2, Mammi 7, Marchi, Morcavallo 6, Petacchi 6, Sabbadini 10, Scanarini 5. All:. Iemmi.

Infine, hurrà in scioltezza per l’Under 14 (8) che supera il Carpaneto Piacentino (2) 83-67; decisivo il parziale di 47-24 nei quarti centrali. Unahotels: Guarnieri, Barani 4, Mambriani 2, Nanni 6, Zucchetti 8, Cavandoli 11, Maestri 13, Reggiani 11, Carniato, San Pietro 3, Kotlar 13, Baccosi 12. All:. Bertolini.