Basket: i biancorossi devono vincere il ’Q-Round’ per volare in Bcl. Venerdì si fa sul serio. Si gioca in Bulgaria

Venerdì alle 15,30 a Samokov (Bulgaria) contro i macedoni del Pelister Sport Bitola inizierà ufficialmente la nuova stagione della Pallacanestro Reggiana. In palio c’è il primo obiettivo stagionale del nuovo corso che vede Sambugaro nelle vesti di general manager e il confermato Priftis in quelle di timoniere. I biancorossi vogliono centrare la qualificazione alla ‘Basketball Champions League’ che andrà conquistata attraverso il ‘Q-Round’, una sorta di ‘Final Eight’ al termine della quale la vincente sarà ammessa alla prima fase a gironi (partite in diretta sul canale YouTube della Bcl).

La Una Hotels dovrà vedersela in primis con il Bitola e poi, in caso di successo, ci sarà la vincente della sfida tra Antwerp Giants (Anversa) e Csm Oradea (Romania). Diciamo che i primi due step, ovvero quarti di finale e semifinale (domenica alle 13,15 o alle 15,30), dovrebbero essere abbastanza abbordabili; condizionale che è ovviamente sempre d’obbligo, visto che siamo ancora all’alba dell’annata agonistica. La finalissima - in scaletta martedì 23 settembre alle 15,30 - sarà invece contro una delle quattro che si trovano dalla parte opposta del tabellone: Bursaspor (Turchia), Braunschweigh (Germania), Sc Derby (Montenegro) e il favorito Paok Salonicco (Grecia), ovvero l’altra testa di serie presente assieme ai biancorossi.

La squadra greca potrebbe essere l’antagonista più importante, ma anche la compagine turca e quella tedesca (non a caso le due nazioni finaliste ad Eurobasket…) hanno tradizione e vanno tenute in grande considerazione. In caso di successo al ‘Q-Round’, Vitali e compagni sarebbero poi inseriti nel raggruppamento con Cholet, Hapoel Holon e Joventut Badalona. Il format è il medesimo dello scorso anno: la prima passa direttamente al round successivo, mentre le seconde e le terze faranno un play-in e le quarte saranno eliminate. Se invece la Una Hotels non dovesse qualificarsi alla ‘Bcl’, il ‘piano B’ sarà la partecipazione alla Fiba Europe Cup, di fatto la quarta coppa europea per importanza dopo Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League.

Francesco Pioppi