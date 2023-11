Basket. I biancorossi superano l’Empoli. Ma zoppicano

Debutto con vittoria per i ragazzi di coach Di Patria nel campionato under 19 Gold per la Pallacanestro Grosseto: Empoli superato. Non una bella partita, però: i grossetani arrivano ad avere 20 punti di vantaggio ma gli empolesi con un buon terzo quarto riescono a ridurre lo scarto a 6 punti. I padroni di casa nelle fasi finali riescono a riprendere il pallino del gioco chiudendo con un più 15 alla sirena. Per le prossime partite l’obiettivo sarà trovare scelte di gioco migliori e migliorare le percentuali al tiro, giocando con più attenzione per non rischiare contro break pericolosi. "Se non giochiamo di squadra si rischia di perdere quello che di buono abbiamo fatto nella preseason – dice Di Patria –. Le scelte individuali sbagliate non portano sicuramente lontano. Dobbiamo crescere ancora tanto su questo aspetto".

Pallacanestro Grosseto: Ballerano 10, Burla, Casella, Corridori, Conti 17, Doria, Draghetti 2, Gioiosi 4, Cutrupi 7, Cigliano 2, Ginesi 19, Rustici 4.