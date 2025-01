Basket, I di ritorno in Divisione Regionale 2, con la capolista GMV in casa con US Livorno

Pisa, 16 gennaio 2025 – E’ già tempo del girone di ritorno per il campionato di Divisione Regionale 2, con le squadre pisane che si presentano al giro di boa, nel raggruppamento A, in posizioni totalmente diverse. E’ infatti in testa da solo il GMV, mentre la IES è undicesima, a 10 punti dalla vetta e a 6 dal fondo classifica, occupato dal deludente Cosmocare CUS Pisa. Giocano in casa il GMV, che difende il primato, sabato alle 20,30 a Ghezzano contro Brusa US Livorno, ed il Cosmocare CUS Pisa, di scena con Libertas Liburnia Livorno, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi. È invece in trasferta la IES, nell’anticipo di giovedì a Piombino, in uno scontro importante in ottica salvezza.

GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, con dieci vittorie in tredici gare, è finora la maggior sorpresa del girone, dimostrando di aver creato un buon gruppo, intorno agli esperti Davini e Balestrieri, ai talentuosi Badalassi e Franceschi, e al rientrante Bellavia, autentico lusso per la categoria. Proprio Giorgio Bellavia è stato l’uomo in più, nello spareggio per la prima posizione con Volterra di lunedì scorso, che ha dato via libera ai biancoverdi. La gara con US Livorno, superata all’andata in trasferta, non deve però essere sottovalutata dai ragazzi di Ghezzano, lanciati verso i play-off.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, non ha finora brillato come ci si attendeva, con cinque sole vittorie, l’ultima delle quali nel derby con il Cosmocare CUS Pisa, quasi un mese fa. Cresciuto sensibilmente nel recente match perso di misura sul difficile campo della Dinamo Rosignano, il quintetto biancoceleste affronta, giovedì a Piombino, il locale Basket Club, quintetto tutt’altro che irresistibile, nettamente superato all’andata che ha però solo 4 punti in meno dei pisani. Vincere è mandatorio per i blues, per potersi allontanare definitivamente dalla zona play-out.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra guidata da Simon Giorgio La Pietra, fanalino di coda del girone, con due soli successi, non vince da ottobre ed ha di fronte una Liburnia decisamente più competitiva. Caldarelli e compagni dovranno comunque provarci, per dare una svolta ad una stagione per ora fallimentare.