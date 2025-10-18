Basket: il coach presenta la partita di domani con Varese. "Se li lasciamo giocare arrivano in modo agevole ai 100 punti». Priftis: "Chiedo scusa per i due falli tecnici»

"Con Varese sarà una partita tosta, perché loro vengono da una brutta sconfitta (-33 con Milano, ndr) e saranno molto motivati - questa la prima analisi di coach Priftis in vista del match di domani - Parliamo di una squadra che se la lasci giocare può arrivare a segnare 100 punti in modo agevole. La difesa dovrà essere la nostra base, poi cercheremo di essere più costanti per tutta la partita". Anche nel successo con Digione in Fiba Europe Cup effettivamente la Pallacanestro Reggiana ha avuto troppi alti e bassi.

Coach Priftis, il primo obiettivo per voi può essere proprio questo: la continuità? "Direi proprio di sì. Anche con Cantù la partita è stata spaccata in due parti: meravigliosa la prima e tutto il contrario la seconda. Questo è qualcosa che dobbiamo cercare di gestire sia come squadra che come staff tecnico".

A Digione ha accorciato molto le rotazioni e così Williams ha giocato solo 8 minuti: era finalizzato a trovare più equilibrio? "No, cerco solo di fare le scelte in base al senso del gioco, ma non ho un piano specifico. O meglio: qualche volta ce l’ho, ma il mio approccio al gioco può cambiare in base a quello che sto vivendo". Si aspetta qualcosa di più dal nucleo degli italiani? "Non ho questo tipo di approccio, considero la squadra nel suo insieme e in ogni caso direi che l’ultima partita ce l’ha fatta vincere Uglietti che è italiano. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno e in ogni allenamento. Ho parlato di un singolo perché mi avete fatto questa domanda che non era nei miei pensieri, ma ripeto che io ragiono sempre d’insieme e non per singoli giocatori".

Le sono stati fischiati due tecnici nelle ultime due gare: è sintomo di nervosismo o è un modo per scuotere la squadra? "Con Cantù era giusto fischiarmelo perché sono entrato troppo dentro al campo durante un’azione d’attacco degli avversari ed ero già stato avvisato. Non ho però battuto le mani, quello lo faceva a volte Faried (sorride, ndr). In ogni caso mi scuso di questi due tecnici e ci devo lavorare. Non è mai positivo quando ti fischiano dei falli così, ma in ogni caso ribadisco che non è stato per dare la scossa alla squadra…Un coach deve trovare altri modi per farlo".

Torna il discorso delle proteste del tifo organizzato per il nuovo protocollo. Domani il ‘Popolo Biancorosso’ ha annunciato che tornerà a tifare nonostante non sia d’accordo, mentre la ‘Gioventù Biancorossa’ proseguirà lo sciopero. Cosa ne pensa? "Io dico che le partite si giocano per il pubblico e noi vorremmo sempre avere al nostro fianco i tifosi, ma dall’altra parte capisco le ragioni della protesta, però non voglio spingermi oltre perché non sono cose che mi competono".