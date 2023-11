Basket. Il Costone ospiterà le attese final four di Coppa Toscana

Il Costone ospiterà le final four di Coppa Toscana di Serie C in programma il 6 e 7 gennaio. Lo ha annunciato il presidente del Comitato regionale della FIP Toscana, Massimo Faraoni, durante l’ultima puntata di "Toscana basket" su Tele Centro 2. Manca solo l’ufficialità ma l’annuncio certifica che la richiesta costoniana è stata accolta. Oltre al Costone, a contendersi il trofeo "Piperno" ci sono Prato 2000, Valdisieve e Fides Montevarchi. Il presidente Faraoni ha parlato anche del campionato e della divisione dei gironi: "È stato fatto un ranking matematico sulla base delle ultime classifiche di C Gold e Silver. Vedo molto equilibrio – ha detto -: Costone, Prato e Montevarchi sono le più attrezzate. Ma tutto potrà cambiare quando i gironi si incroceranno". Faraoni ha anche annunciato che l’Affrico Firenze (che celebra i 75 anni di attività della sezione maschile) ospiterà le finali di Coppa di Serie D. In lotta, oltre ai fiorentini, anche Asciano, Monteroni e Carrara Legends.