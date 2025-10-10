Basket, il CUS Pisa cerca riscatto a Livorno, sponda Chimenti, in Divisione Regionale 1

Pisa, 10 ottobre – Sconfitto nettamente nella prima gara in casa dal Centro Minibasket Carrara, il Cosmocare CUS Pisa Basket affronta la prima trasferta del campionato di divisione regionale 1, sabato a Livorno, sul campo della neo promossa Polisportiva Nicola Chimenti. La squadra livornese, che pure ha perso sul campo dell’altra squadra di Carrara, l’Audax, ha già incontrato gli universitari, nella prima amichevole della stagione, vincendo nel punteggio, per quanto fosse significativo in quel momento della preparazione.

POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI LIVORNO – Reduce dalla promozione in Divisione Regionale 1, grazie ad un campionato di DR2 in crescendo, dopo una finale dei play-off vinta senza appello 2-0 contro Valdera, la squadra del confermato coach Pini e del leader Tommaso Dell’Agnello, guardia con un brillante passato in serie B, è uscita al primo turno in Coppa Toscana, ad opera di Asciano, ed ha perso di misura al primo turno del campionato di DR1 a Carrara, sponda Audax. Il gruppo livornese, già molto esperto, si è ulteriormente rafforzato e non si presenta come avversario affatto agevole per gli universitari.

CUS PISA COSMOCARE – Ha steccato la prima, il quintetto di Stefano Dari, concedendo alla CMC Carrara 61 punti negli ultimi venti minuti di partita e 98 totali, un bottino impensabile alla vigilia del match, anche considerati i progressi in difesa degli universitari messi in mostra nell’ultima amichevole precampionato con la Cerretese. Dopo una prima metà gara in vantaggio ed in controllo per i cussini, l’ottima squadra marmifera ha alzato la pressione difensiva nel terzo quarto e ha recuperato palloni in serie sul pressing, oltre che affettare la difesa pisana con penetrazioni al ferro, rimbalzi offensivi e triple pesantissime: ne è scaturita una sconfitta netta, che ha messo in evidenza un gruppo gialloblù ancora indietro sul piano del gioco e della coesione.

“Il prossimo match è molto delicato -dichiara coach Stefano Dari- sul parquet della compagine che ha vinto lo scorso anno la DR2, integrata con giocatori importanti per la categoria. Tiro da tre punti e difesa press sono le loro armi migliori ma, soprattutto, sono una squadra nel vero senso della parola”.