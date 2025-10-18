Basket, il CUS Pisa cerca un difficile riscatto a Donoratico, in Divisione Regionale 1

Pisa, 16 ottobre – Sconfitto nettamente nella prima gara in casa dal Centro Minibasket Carrara, e nella seconda di misura a Livorno, sponda Polisportiva Nicola Chimenti, il CUS Pisa Cosmocare affronta un’altra partita lontano dal proprio parquet, sabato sul campo del Basket Donoratico, compagine dal quintetto solido e rodato, con un parco giovani di grande valore.

BASKET UISP DONORATICO – Reduce dall’eliminazione al primo turno in Coppa Toscana, da una sconfitta casalinga con Invictus Livorno e da una vittoria convincente a Carrara, sul campo di quel Centro Minibasket che aveva vinto al turno precedente proprio a Pisa, la squadra del confermato coach Luca Triglia, che nella scorsa stagione ha portato i maremmani ai play-off, e di capitan Creatini, può contare su un quintetto di tutto rispetto per la categoria, con le guardie Bruci, Tinagli e Favilli, ed il lungo Batistini, in evidenza in queste prime due gare con circa 15 punti di media. Donoratico ha un giusto mix di esperienza e giovinezza che lo colloca tra le formazioni più interessanti del girone.

CUS PISA COSMOCARE – Ancora a zero punti, il quintetto di Stefano Dari, è partito da una prestazione disastrosa in difesa con Carrara, in cui ha concesso 98 punti (61 dei quali nella ripresa), per approdare ad una prova nettamente migliore a Livorno, match in cui è andato al riposo in svantaggio ma è stato in partita fino all’ultimo, grazie ad un break di 16-0 messo a segno nel quarto conclusivo. In una serata avara di punti, con i senior non particolarmente incisivi a canestro, la formazione universitaria ha potuto contare sull’apporto dei giovani, in particolare di Ricci e Spagli, che hanno confermato le buone indicazioni dell’esordio, e attende la prima partita del regista Colombini, squalificato nelle due gare iniziali del campionato. La difesa è sicuramente migliorata ma l’attacco cussino è tuttora largamente insufficiente: nessun atleta ha terminato in doppia cifra entrambe le partite disputate e le percentuali di realizzazione sono molto basse.

“Contro una squadra molto fisica, soprattutto sotto i tabelloni, dall’ottima difesa, candidata non solo ai play-off, ma addirittura alla promozione -è il pensiero di coach Dari- non sarà facile uscire indenni dal campo. In ogni caso stiamo ulteriormente lavorando sulla difesa e stiamo rivisitando alcune situazioni in attacco, con l’obiettivo di essere competitivi”.