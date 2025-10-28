Basket, il CUS Pisa crolla in casa con la capolista Lucca, in Divisione Regionale 1

Pisa, 27 ottobre 2025 – Grave passo indietro per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1, sconfitto nettamente in casa da una Libertas Lucca, confermatasi compagine quadrata e solida, in grado di decidere il risultato con un perentorio 20-7 finale. Contro l’imbattuta capolista, gli uomini di Stefano Dari, reduci dall’unica vittoria in campionato, sono ripiombati in uno stato di difficoltà ad applicare le regole difensive, palesando evidenti problemi di percentuali in attacco.

LA CRONACA – Opposti ad una compagine molto esperta, con un gruppo coeso che gioca insieme da tempo, gli universitari sono partiti alla pari, concludendo il primo quarto avanti di una spanna (16-15). Nel secondo, il Cosmocare CUS ha un primo cedimento difensivo, con i lucchesi che segnano 5 triple, contro una sola pisana, e prendono il largo, con un vantaggio in doppia cifra al risposo (30-41). Colombini e compagni, però, non ci stanno e, al rientro dagli spogliatoi, registrano la difesa, concedendo una sola bomba alla Libertas e segnandone tre, terminando il terzo quarto con uno svantaggio gestibile, grazie ad un break di 14-8 (44-49). Si tratta però di un fuoco di paglia, perché l’intensità difensiva universitaria crolla, gli avversari trovano punti da ogni parte del campo e piazzano un 20-7 che chiude di fatto il match.

I VALORI – Con il 56% dal campo, il 21% dall’arco e, soprattutto, il 45% in lunetta è molto difficile vincere partite contro squadre di valore. Note positive vengono dal giovane Colombini, che ha giocato 17 minuti in crescita, con buona padronanza, e dall’esperto capitano Siena, tornato in doppia cifra dopo tre turni con pochi punti.

“E’ stato senza dubbio un brusco passo indietro -commenta coach Dari- rispetto alle ultime due gare. Adesso affronteremo un’altra delle favorite di questo campionato, il Calcinaia. Dobbiamo trasformare la gara in un’ottima occasione di riscatto, lavorando bene in settimana”.

Cosmocare CUS Pisa-Libertas Lucca 51-69

Parziali: 16-15, 14-26, 14-8, 7-20

Cosmocare CUS Pisa: Burgalassi 3, Spagli, Fiorindi 5, Colombini 7, Ricci, Spagnolli 3, Rosati, Malfatti 7, Siena 12, Giannelli 4, Apolloni 6, Quarta 4. All.: Dari.

Libertas Lucca: Rattazzi, Magrini 8, Morello T. 14, Giusti 2, Donati 7, Russo 14, Fracassini 5, Simonelli, Piercecchi 3, Morello F. 13, Guidi 3, Rivi. All.: Piochi.