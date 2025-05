Basket, il CUS Pisa perde lo spareggio con Versilia nel primo turno dei play-out di DR2

Pisa, 13 maggio – Niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare, nella decisiva gara tre del primo turno dei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo del Basket 2002 Versilia, nel match di spareggio, i padroni di casa hanno infatti prevalso grazie ai due quarti centrali della partita, dopo un avvio migliore degli universitari. Per i ragazzi di coach Zeno Bizzarri adesso i riflettori sono puntati sulla sfida decisiva con Piombino, da cui scaturirà la squadra che retrocederà in Divisione Regionale 3.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Daidone, Di Lernia, Gallucci, Berni e Caldarelli, opposti ai versiliesi Rocchi, Olivi, Tellini, Bertuccelli e Raffaelli. Il match si mette bene in avvio per gli universitari, che, trascinati da 9 punti di Caldarelli, a cui Versilia replica con altrettanti punti di Bertuccelli, chiudono il lieve vantaggio il primo quarto (14-17). Nel secondo Versilia registra la difesa e 4 punti di Daidone e 3 di Caldarelli non bastano agli universitari per far fronte al parziale di 17-10 per i locali, che vanno al riposo sul 31-27 in proprio favore. Il crollo pisano avviene al rientro sul parquet, con un altro break di 17-8 per Versilia, con il solo Caldarelli (6 punti per un totale di 20 a fine gara) in grado di impensierire la difesa avversaria. Sotto per 48-35 in avvio dell’ultimo quarto, gli universitari non sono più riusciti a riaprire il match, che si è spento definitivamente, con un 9-10 per i cussini che ha dato via libera alla salvezza di Versilia.

LA PROSSIMA SFIDA – Adesso i riflettori sono puntati sulla sfida decisiva con Piombino, sconfitto in due gare da Pontremoli: l’andata sarà in Maremma il 19 maggio, il ritorno a Pisa il sabato successivo, con eventuale bella sempre a Piombino. Le due compagini, arrivate a pari punti in classifica al termine della regular season, hanno prevalso finora in casa, con Piombino avanti nella differenza canestri. Per Caldarelli e compagni si tratta dell’ultima occasione per mostrarsi squadra ed evitare al CUS un’altra retrocessione, dopo quella del team di serie C.

Basket 2002 Versilia- CUS Pisa Cosmocare 57-45

Parziali: 14-17, 17-10, 17-8, 9-10

Versilia: Viviani J., Rocchi 2, Di Bella 2, Menichini 6, Imborgia 2, Olivi 8, Tellini 16, Bertuccelli 9, Capolei 5, Raffaelli 8. All.: Diaco.

CUS Pisa Cosmocare: Fusco, Daidone 10, Di Lernia, Gallucci, Fortunato, Donati 4, Berni 1, Caldarelli 20, Padeletti 4, Vidal, Benfratello, Galello 6. All.: Bizzarri.