Basket, il CUS Pisa si congeda dalla C con una vittoria sul campo della Folgore Fucecchio

Pisa, 14 aprile 2025 – Il Cosmocare CUS Pisa, già retrocesso, si congeda dalla stagione e dalla serie C, conquistando due punti meritati sul campo della Folgore Fucecchio, che perde così la possibilità di salvarsi direttamente ed accede ai play-out. Gli uomini di Scocchera hanno giocato una partita molto positiva, mantenendo la leadership per tutto il match, conquistando un vantaggio importante in avvio di ripresa e riuscendo a mantenerlo, a differenza di molte altre volte, fino al termine. Una prova che aumenta i rimpianti cussini per un campionato sfortunato, che, con un paio di sconfitte in volata in meno, avrebbe potuto avere un differente esito.

LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Cosci, Spagnolli, Siena e Carpitelli, a cui i padroni di casa replicano con Calugi, Giachetti, Galligani ed i due Orsini, il quintetto universitario ha un buon approccio alla gara e, trascinato da capitan Siena autore di 7 punti (1 tripla) e Spagnolli (5 punti, 1 tripla), chiude in vantaggio il primo quarto per 15-21. Nel secondo Fucecchio si sveglia con Simone Orsini, ma Spagnolli e Corbic limitano i danni ed il CUS Cosmocare va al riposo sempre in vantaggio, anche se di un solo canestro (33-35). La svolta si materializza in avvio di ripresa, quando i gialloblù limitano parecchio i cecchini avversari, non al top, mettendo a segno un parziale di 11-23, frutto di 9 punti di Burgalassi (1 tripla) 5 di Cecconi (1 bomba) e 4 di Carpitelli. Avanti per 44-58, gli universitari subiscono nel quarto conclusivo l’arrembaggio della Folgore, trascinata dai due Orsini, Giachetti e Menichetti, ma Carpitelli e Spagnolli limitano i danni e nei secondi conclusivi, 6 su 6 in lunetta di Burgalassi fissa il risultato finale in favore dei pisani.

I VALORI – In una serata che alimenta i rimpianti, da segnalare il buon 13 su 16 ai liberi, con Burgalassi e Cecconi senza errori, e tre atleti in doppia cifra, Burgalassi, Spagnolli e Siena.

Folgore Fucecchio-CUS Pisa Cosmocare 67-74

Parziali: 15-21, 18-14, 11-23, 23-16

Folgore Fucecchio: Ferrati 3, Scardigli, Calugi 6, Galligani 4, Giachetti 8, Orsini Simone 23, Gazzarrini, Orsini Stefano 8, Lorenzi, Menichetti M. 14, Orsucci 1. All.: Pistolesi.

Cosmocare CUS Pisa: Burgalassi 21, Cosci 3, Colombini, Cecconi 9, Corbic 5, Spagnolli 16, Siena 11, Giannelli, Apolloni, Carpitelli 9, Quarta. All.: Scocchera.