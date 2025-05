Basket, il CUS Pisa supera Versilia in gara-2 dei play-out di DR2 e va alla bella

Pisa, 5 maggio – Importante e netto successo del CUS Pisa Cosmocare sul Basket 2002 Versilia, in gara due del primo turno dei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Reduce da una sconfitta pesante e sonante (71-31) sul campo degli avversari, gli uomini di Zeno Bizzarri hanno rimesso così in carreggiata, davanti al proprio pubblico, la sfida con Versilia, rinviando il verdetto sul passaggio del turno (salvezza immediata) alla prossima domenica a Pietrasanta. La gara è stata dominata dagli universitari, già in vantaggio di oltre venti punti al riposo, che non hanno però saputo sfruttare i molti tiri liberi a disposizione, facendosi parzialmente rimontare dagli ospiti nella seconda parte.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Daidone, Di Lernia, Gallucci, Donati e Caldarelli, opposti ai versiliesi Olivi, Tellini, Bertuccelli, Capolei e Raffaelli. Il match si mette subito in discesa per gli universitari, che segnano un parziale di 18-2 nel primo quarto, frutto di 6 punti a testa di Donati e Caldarelli: in campo c’è una squadra soltanto e, nel secondo parziale, pur concedendo 15 punti agli avversari, il Cosmocare CUS allunga ancora, con 6 punti di Galello, 5 di Berni (1 tripla) e altri 4 di Caldarelli. Al riposo sul 40-17, con la partita in totale controllo, i ragazzi di Bizzarri provano a limitare nella ripresa la sfuriata dei nervosi avversari, sbagliano parecchi tiri liberi, ma riescono, con Caldarelli (6 punti) e Di Lernia (4), a mantenere un buon vantaggio alla fine del terzo periodo (54-40). Nell’ultimo parziale, Imborgia e Raffaeli provano ad avvicinare ulteriormente gli ospiti, ma Berni (4 punti), Donati e Daidone (3) tengono in lunetta il vantaggio.

I VALORI – Dieci gli universitari a segno, per un totale di 69 punti, superati nell’attuale stagione dal Cus solo nella gara con Pontremoli, con tre atleti in doppia cifra, Caldarelli, top scorer con 19, Donati (11) e Berni (11).

CUS Pisa Cosmocare-Basket 2002 Versilia 68-59

Parziali: 18-2, 22-15, 14-23, 14-19

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 2, Daidone 8, Di Lernia 5, Gallucci 2, Donati 11, Berni 11, Caldarelli 19, Padeletti 2, Papa, Vidal 2, Benfratello, Galello 6. All.: Bizzarri.

Versilia: Viviani J. 4, Rocchi 2, Di Bella 6, Menichini 4, Imborgia 12, Olivi 12, Viviani G., Tellini 2, Bertuccelli 2, Capolei 4, Raffaelli 11. All.: Diaco.