Basket. Il Cus torna al successo contro Molinella

L’anno nuovo regala il ritorno alla vittoria per il Cus Ferrara Basket nel campionato DR3 grazie al successo per 63-56 contro la Pallacanestro Molinella. Prime due frazioni di gara combattute, con le due squadre che non riescono mai ad allungare ed arrivano all’intervallo in perfetta parità. Padroni di casa che dopo il riposo restano negli spogliatoi; ne approfittano gli ospiti per scappare fino al +12 ad 1 minuto dalla fine del terzo quarto. È nell’ultima frazione che i cussini riescono a fare la differenza grazie ad una fase difensiva più intensa che riesce a tenere gli ospiti a soli 2 punti segnati per gran parte del tempo. Cus che riesce prima ad impattare la gara e poi a piazzare il break decisivo. Non trema la mano anche nei tanti viaggi in lunetta dell’ultimo minuto. Il tabellino: Destro 12, Moriggia 5, Davi, Pulito 11, Battaglia 4, Danieli 4, Castaldini, Cirikovic 10, Grandi, Pasini 15, Morea 2.