Basket, il GMV vince dopo un overtime con Chimenti Livorno e mantiene la testa

Pisa, 23 febbraio 2025 – C’è voluto un supplementare al GMV, per avere ragione sulla Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, nel derby di testa della sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli si mantengono così in vetta alla classifica, insieme a Valdera, a sette turni dal termine della regular season, con le trasferte di Rosignano e Volterra che dividono ancora i biancoverdi dai play-off.

LA CRONACA – L’avvio è in equilibrio, con errori difensivi da entrambe le parti per tutta la durata del primo quarto, che rimane punto a punto fino alla fine (16-13). Il secondo mantiene lo stesso andamento fino al quinto, poi i padroni di casa si spengono e gli avversari recuperano e mettono la freccia prima del riposo (28-31). Al rientro dall'intervallo, la partita rimane in stallo per 4 minuti, quindi sono gli ospiti a trovare il guizzo e a segnare, mentre i biancoverdi sono inguardabili in attacco, girano male la palla e concedono un massimo vantaggio di 15 punti agli avversari. A 2’ dalla conclusione del terzo periodo, il GMV inizia finalmente a segnare, e, a 4 secondi dalla fine, Badalassi prende un rimbalzo in difesa, corre fino alla linea dei tre punti e tira fuori equilibrio, con un difensore addosso, riuscendo comunque a realizzare la tripla che accorcia le distanze (38-46). L’episodio è forse la svolta del match, dà la carica allo stesso Badalassi, che appena rientra sul parquet si procura subito un canestro con fallo, e a tutto il gruppo che, con una tripla di Franceschi, una di Mendoza, 2 di Badalassi, recupera tutti i punti perduti, nonostante un arbitraggio non proprio favorevole. Con Mendoza fuori per 5 falli e Davini espulso per antisportivo e tecnico a 2’ dalla conclusione, il GMV non cede e trova con Bellavia, a pochi secondi dalla fine, la bomba dell’overtime (58-58). Nel supplementare la situazione non cambia, Badalassi si ripresenta con una tripla e Bellavia lo segue, gli avversari perdono la testa, non riescono più a muovere la palla in attacco e segnano solo 8 punti, 4 dei quali in lunetta, mentre tra i ragazzi di Cinzia Piazza crescono la fiducia e la sicurezza in attacco ed in difesa, riuscendo così a cogliere il meritato successo per 70-66.

GMV-Chimenti Livorno 70-66

Progressivo: 16-13, 28-31, 38-46, 58-58

GMV: Badalassi 26, Bellavia 14, Spagnoli, Franceschi 7, Buttitta, Mendoza 3, Davini 5, Balestrieri 9, Woszczyk 6, Ferretti, Gorini, Leoncini. All.: Piazza.