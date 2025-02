Basket, il GMV vince il derby pisano con il CUS Cosmocare e aggancia la testa in DR2

Pisa, 17 febbraio 2025 – Tutto come da pronostico, nel derby tra CUS Pisa Cosmocare e GMV, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Al PalaCus, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti vinto largamente, al termine di un match non sempre ben giocato, ma comunque sempre condotto dai biancoverdi, che raggiungono così in vetta Valdera, fermato dalla Polisportiva Chimenti Livorno, in una corsa per i play-off che sta diventando sempre più avvincente.

LA CRONACA – Non è un buon avvio di gara tra le due compagini, con tanto disordine in attacco e difese con problemi da ambo le parti, ma i padroni di casa non riescono ad avvantaggiarsi delle pecche del GMV, che è invece più bravo ad approfittare di qualche sbandamento difensivo universitario, per chiudere in vantaggi sull’8-20 il primo quarto. Nel secondo gli uomini di Bizzarri cambiano faccia, mentre i biancoverdi di Ghezzano sono ancora molto disordinati, commettono molti errori in difesa, ed il match mantiene vivo il Cosmocare CUS fino all’intervallo lungo (25-39). Al rientro in campo, Bellavia e compagni tornano sul parquet con grande aggressività sui portatori di palla avversari ed una visione offensiva più organizzata: il vantaggio ospite cresce, fino a diventare incolmabile alla fine del terzo periodo (33-57). Nell'ultimo quarto, infatti, i ragazzi di Piazza e Meschinelli perdono ancora il filo del gioco, stanno senza segnare per 5 minuti, ma gli universitari non sono bravi ad approfittarne ed il match non cambia fisionomia. E’ invece il GMV, nei successivi cinque minuti, a segnare 17 punti, inchiodando il CUS su un parziale di 17-7 che chiude il match sul 40-74 per i green.

I VALORI – Dieci gli atleti del GMV a segno, con Bellavia, Franceschi, Badalassi e Davini in doppia cifra, mentre tra i cussini il solo Berni ha superato quota dieci.

CUS Pisa Cosmocare-GMV 40-74

Progressivo: 8-20, 25-39, 33-57

CUS Pisa Cosmocare: Di Lernia, Gallucci, Guantini 2, Donati 7, Berni 11, Caldarelli 8, Ndjock 2, Mercanti 2, Padeletti, Papa 4, Carrozzo 2, Coppi 2. All.: Bizzarri.

GMV: Badalassi 11, Bellavia 16, Spagnoli 4, Botto 2, Franceschi 14, Mendoza, Davini 11, Balestrieri 9, Woszczyk 2, Ferretti 3, Gorini 2, Leoncini. All.: Piazza.