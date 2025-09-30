Basket, il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari al via in Divisione Regionale 1

Pisa, 30 settembre – Si avvicina l’esordio per il Cosmocare CUS Pisa Basket, che inizia domenica prossima il campionato di divisione regionale 1, in casa contro il Centro Minibasket Carrara, che gli appassionati ricordano in serie C, due stagioni fa, protagonista di una sfida ai play-out con gli universitari, che allora riuscirono a salvarsi, condannando alla retrocessione gli avversari.

IL CAMPIONATO – La compagine del responsabile di sezione Enrico Russo, coadiuvato dal team manager Andrea Giannelli e dal dirigente accompagnatore Stefano Magnozzi, con Cosmocare come sponsor principale, affronta un torneo a 32 squadre toscane, suddivise in due gironi, in un campionato sempre molto orientato ai giovani, che vedrà a referto al massimo 3 giocatori nati nel 1992 o precedenti, e l’obbligo di schierare, come undicesimo e dodicesimo, ragazzi del 2007 e 2006 o seguenti. Il CUS è inserito nel primo raggruppamento, con Libertas Lucca, Shoemakers Monsummano, Centro Minibk Carrara, Castelfranco Frogs, Basket Carrara Legends, Lucca Sky Walkers, Gea Grosseto, Invictus Livorno, Juve Pontedera, Valdicornia, Audace Pescia, Calcinaia, Donoratico, Vela Viareggio e Polisportiva Nicola Chimenti Livorno. La formula prevede una sola promozione su 32 squadre, al termine di play-off incrociati tra le prime 8 classificate di ciascun girone.

LA SQUADRA – Il team guidato dal neo coach Stefano Dari riparte dalle conferme di capitan Luca Siena, Jacopo Giannelli, Ludovico Quarta e Daniel Spagnolli, a cui si aggiungono i giovani Andrea Colombini e Alessandro Apolloni e l’esperto play Francesco Burgalassi, al suo secondo campionato a Pisa. Due i nuovi arrivi di esperienza, in grado di fare la differenza in categoria, in primis Francesco Fiorindi, che aveva tolto la maglia gialloblù nella scorsa stagione, per rivestire il ruolo di direttore sportivo, e sotto i tabelloni, in una zona critica, vista l’indisponibilità fino a primavera di Carpitelli, Luca Malfatti, centro di oltre due metri, con frequentazioni in serie B, C gold e C. Oltre ai senior, il CUS può contare su tre nuove matricole universitarie di grande valore prospettico, Giovanni Spagli, esterno funambolico già affacciatosi in B a Piombino, l’ala Filippo Ricci, pure piombinese, sponda San Vincenzo, nel cui roster è stato promosso in B, ed il pratese Filippo Rosati, con minutaggio nei Dragons Prato, in C.

"Abbiamo fatto del nostro meglio nell’allestimento del roster -dichiara Enrico Russo- e potremmo ancora allargare la rosa, in vista di un torneo difficile, con avversarie del calibro di Monteroni, Poggibonsi e Grosseto, che vogliamo disputare da protagonisti”.