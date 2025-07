Basket. Il nuovo parco a Lugo inaugurato con un torneo

Un torneo di basket inaugura oggi, a partire dalle 19, la riqualificazione dell’area verde Francesconi a Lugo, tra via Corelli e via Bach. La nuova edizione dell’evento sportivo "Romagnolo don’t lie" si concluderà domani nel parco restituito alla comunità grazie ai fondi di UniCredit, Regione e Comune. In precedenza, alle 17, si terrà la cerimonia di inaugurazione degli spazi del parco pubblico riqualificati a seguito dell’alluvione del maggio 2023, con una serie di interventi migliorativi su vari fronti. In particolare, sono stati potenziati gli spazi destinati all’attività ludica e sportiva per bambini e adolescenti. Il playground esistente è stato completamente rinnovato ed è stata attrezzata l’area ex-tamburello, restituendola così alla cittadinanza che da anni non ne poteva usufruire.

Oltre a questo, si è lavorato sul fronte della sicurezza urbana, con nuovi impianti di videosorveglianza e miglioramento dell’illuminazione pubblica. All’inaugurazione interverranno il sindaco di Lugo Elena Zannoni, il consigliere regionale Eleonora Proni e Christian Boninsegna, area manager Retail Ravenna di UniCredit. Due ore dopo prenderà il via l’edizione 2025 del torneo "Romagnolo don’t lie", organizzato da un gruppo di ventenni di Lugo animati dall’amore per il basket, che praticano a livello agonistico e in qualche caso anche come allenatori. Ma anche dal desiderio di contribuire al bene della comunità, in particolare dopo l’alluvione del maggio 2023: la prima edizione del torneo, infatti, si è giocata al PalaBanca con l’obiettivo di raccogliere fondi in questo senso. Il ricavato dell’edizione di quest’anno, che si realizza in sinergia con il collettivo Che Sbatta sempre di Lugo, servirà ai ragazzi di "Romagnolo don’t lie" per organizzare tornei via via più importanti. Il torneo di quest’anno vedrà sfidarsi 12 squadre del territorio, da Lugo, Faenza, Fusignano e Argenta con la formula del 3x3.