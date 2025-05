Basket - Il personaggio. Bini Enabulele diventa istruttore

Ex capitano del Basket Altopascio, con diversi campionati di serie "C" in maglia rosablu; un pivot dai movimenti felini, adorato dai tifosi perché altopascese. Jeffrey Bini Enabulele, adesso, è entrato a far parte dello staff di "EHE Academy Camp Capannori", il polo sportivo creato da Luca Fontana, per anni presidente della Polisportiva Capannori e ora ideatore del nuovo brand.

"Tengo molto – afferma Fontana – alle qualità umane dello staff che lavorerà con i ragazzi. Possiamo contare, tra gli altri, su Chiara Tessaro, giocatrice di “B” femminile che, con la squadra di Lucca, si sta giocando la promozione in “A2”, oltre a essere un’allenatrice di qualità che ha già lavorato ad alto livello a Schio. Poi Jeffrey Bini Enabulele, per anni capitano ad Altopascio in “C” e istruttore di minibasket e Fetah Avdiu, ragazzo che si è avvicinato alla pallacanestro a 16 anni, proprio a Capannori e che ora gioca nel campionato di “C” lombarda".

Bini Enabulele (foto) ha trovato, così, un modo per rimanere nel mondo del basket.

M. S.