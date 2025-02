Basket, il primo atto della finale regionale dei playoff. La Vis under 17 sbanca Reggio Emilia

Il primo atto della finale playoff regionale di Under 17 Eccellenza va alla Vis, che al termine di una gara combattutissima vince 95-87 sul campo di Reggio Emilia. Una partita che ha vissuto di parziali, e che ha visto i giovani ‘vissini’ condurre nei primi dieci minuti fino al 19-25, prima del progressivo recupero dei padroni di casa per il 61-59 del 30’. Nell’ultimo parziale ecco però la zampata degli uomini di Santi, che piazzano un break di 26-16 e si portano a casa un successo fondamentale, mantenendo l’imbattibilità stagionale. Prestazione maiuscola di Costaglione, autore di 29 punti: in doppia cifra anche Guatto con 15, Azzolin con 11 e Ficetti con 10. Il ritorno si giocherà lunedì alle 19 al Palapalestre: la doppia sfida mette in palio il miglior piazzamento nella fase interregionale che porterà poi alle finali nazionali. Sul fronte femminile, altra sconfitta nel campionato di serie B per la Vis Rosa, che cede nettamente 85-57 sul campo di Puianello. Già alla vigilia sembrava una sfida quasi impossibile, di fronte alla seconda in classifica, e in effetti le ragazze di Vaianella hanno potuto poco contro una squadra più pronta e reduce da sei vittorie consecutive. Niente da recriminare, la partita ha preso un indirizzo chiaro già nel primo quarto, con Puianello a condurre 25-14; all’intervallo era sostanzialmente già finita, con la Vis Rosa sotto di 23 lunghezze. Prossimo impegno sabato alle 21 al Palapalestre contro le reggiane di Scandiano.

j.c.