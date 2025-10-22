Basket, il rilanciato CUS Pisa ospita la capolista Libertas Lucca in Divisione Regionale 1

Pisa, 22 ottobre – Supportato dai primi due punti in campionato, sul campo di un buon Donoratico, il CUS Pisa Cosmocare ha finalmente lasciato l’ultima posizione a zero punti, e cerca il primo successo in casa, domenica alle 18 al PalaCUS di Via Chiarugi, opposto a quella Libertas Lucca che è ancora imbattuta, in testa alla classifica con Grosseto.

LIBERTAS LUCCA – Reduce da un campionato 2024-25 molto positivo, concluso al terzo posto al termine della regular season, approdato ai play-off, in cui ha eliminato in tre gare Montemurlo, perdendo in semifinale con Pescia, in altrettante partite, il quintetto del confermato coach Mario Piochi è un gruppo che si conosce a memoria, con giocatori esperti e nuovi ingressi giovani che fanno ben sperare. Dopo l’eliminazione in Coppa Toscana, ad opera di Monsummano, i lucchesi hanno iniziato il campionato con un tris di successi, vincendo in casa con Castelfranco e CMC Carrara ed in trasferta a Livorno sul campo dell’Invictus e sono tuttora i soli a punteggio pieno, insieme a Grosseto.

CUS PISA COSMOCARE – Con un avvio tutto in salita, il quintetto di Stefano Dari, è partito da una prestazione disastrosa in difesa con Carrara, a cui ha concesso 98 punti (61 dei quali nella ripresa), per approdare ad una prova nettamente migliore a Livorno, match in cui è stato in partita fino all’ultimo, per conquistare la prima vittoria, sabato scorso a Donoratico, grazie ad una ripresa da incorniciare in difesa e all’estro di Ludovico Quarta. Il giocatore salentino ha portato al primo e definitivo sorpasso, a 2” dalla conclusione, al termine di un match che lo ha visto protagonista, per precisione e coraggio, come non lo si vedeva sul parquet da anni. La compagine universitaria che ha ben registrato la difesa, su cui continuerà ad allenarsi, sta lavorando adesso sull’attacco, per trovare giocate sempre più incisive.

“Nei prossimi due turni -osserva coach Dari- affronteremo due delle favorite per la vittoria finale in campionato, Libertas Lucca e Calcinaia. Lucca, attuale capolista imbattuta, è una squadra completa, con una grande identità costruita negli anni; vince segnando molto soprattutto da tre punti. Dovremo fare una partita perfetta per potercela giocare alla pari”.