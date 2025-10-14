Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket, il sorprendente DREAM Pisa domina a Rosignano nella prima di Divisione Regionale 2

Basket, il sorprendente DREAM Pisa domina a Rosignano nella prima di Divisione Regionale 2

I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo

di GIUSEPPE CHIAPPARELLI
14 ottobre 2025
Il DREAM all'esordio vittorioso in Divisione Regionale 2

Il DREAM all'esordio vittorioso in Divisione Regionale 2

XWhatsAppPrint

Pisa, 13 ottobre 2025 – Non poteva esserci esordio migliore, nella stagione e nella categoria, per il giovane DREAM Basket Pisa, che ha travolto a Rosignano la locale Dinamo, nel posticipo della prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo e doppiando quasi i padroni di casa al fischio finale.

LA CRONACA – I gialloblù sono partiti in quarta, riuscendo ad imporre un ritmo elevato all’incontro, facendo emergere la differenza di valori già nel primo quarto, terminato sul 9-27. Il secondo è andato in continuità con il primo e la partita è virtualmente terminata al riposo, a cui le squadre sono andate sul 18-49. Al rientro in campo, infatti, ai giovani del DREAM è stato sufficiente gestire l’enorme vantaggio, giocando a ritmi più blandi, per chiudere il match con un gap attivo impensabile alla vigilia (46-83).

I VALORI - Ottima la coesione di gruppo ed il gioco corale, con tutti i giocatori a referto, Redini, Cosci, Baldaccini e Ferretti in doppia cifra.

“Ci sono ancora aspetti da sistemare -dichiara soddisfatto il presidente del DREAM Matteo Gorini- ma l'entusiasmo è alto”.

Dinamo Rosignano-DREAM 46-83

Parziali: 9-27, 9-22, 10-13, 18-21

DREAM Pisa: Redini 12, Cosci 17, Argamante 6, Baldaccini 14, Galoppini 2, Bizzarri 2, Spagnoli 4, Padeletti 4, Daidone 5, Ferretti 11, Copponi 2, De Pasquale 4. All.: Paganucci.  

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su