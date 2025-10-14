Basket, il sorprendente DREAM Pisa domina a Rosignano nella prima di Divisione Regionale 2

Pisa, 13 ottobre 2025 – Non poteva esserci esordio migliore, nella stagione e nella categoria, per il giovane DREAM Basket Pisa, che ha travolto a Rosignano la locale Dinamo, nel posticipo della prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo e doppiando quasi i padroni di casa al fischio finale.

LA CRONACA – I gialloblù sono partiti in quarta, riuscendo ad imporre un ritmo elevato all’incontro, facendo emergere la differenza di valori già nel primo quarto, terminato sul 9-27. Il secondo è andato in continuità con il primo e la partita è virtualmente terminata al riposo, a cui le squadre sono andate sul 18-49. Al rientro in campo, infatti, ai giovani del DREAM è stato sufficiente gestire l’enorme vantaggio, giocando a ritmi più blandi, per chiudere il match con un gap attivo impensabile alla vigilia (46-83).

I VALORI - Ottima la coesione di gruppo ed il gioco corale, con tutti i giocatori a referto, Redini, Cosci, Baldaccini e Ferretti in doppia cifra.

“Ci sono ancora aspetti da sistemare -dichiara soddisfatto il presidente del DREAM Matteo Gorini- ma l'entusiasmo è alto”.

Dinamo Rosignano-DREAM 46-83

Parziali: 9-27, 9-22, 10-13, 18-21

DREAM Pisa: Redini 12, Cosci 17, Argamante 6, Baldaccini 14, Galoppini 2, Bizzarri 2, Spagnoli 4, Padeletti 4, Daidone 5, Ferretti 11, Copponi 2, De Pasquale 4. All.: Paganucci.