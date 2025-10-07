Basket. Il Vela battuto senza demeritare

Inizia male il campionato per il Vela con la netta sconfitta contro i lucchesi dello Sky Walkers. Ben venticinque i punti che alla fine hanno diviso le due squadre (64-89) ma non si può parlar male della formazione viareggina che ha lottato dando tutto quanto nelle sue possibilità. Niente da dire sulle singole prestazioni di ogni giocatore, ma molto da dire sul dominio degli avversari che hanno condotto con impressionante superiorità tutto l’incontro senza mai mostrare un cenno di cedimento. Solo nei primi minuti si è vista una certa parità di gioco ma alla fine del primo quarto il punteggio ha comunque visto gli ospiti avanti (anche se di poco 20-23), ma già padroni del campo. E così è stato fino al termine nonostante il massimo impegno di tutti quanti nel Vela con Bertuccelli miglior realizzatore seguito da Albizzi e Biagiotti (scatenato appena entrato in campo), i soli tre in doppia cifra. Per ciò che riguarda il Vela è tutto rimandato al prossimo impegno.

Eraldo Di Simo