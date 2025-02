Basket. Il Vela sogna un’impresa

Per la quinta di ritorno il Vela è atteso a Campiglia Marittima dove stasera alle 21 dovrà vedersela con Valdicornia, questa stagione un po’ al di sotto delle precedenti ma sempre squadra temibile e difficile da battere. I padroni di casa saranno combattivi al massimo per migliorare la loro classifica (solo 12 punti) e riscattarsi dall’ultima sconfitta subita domenica scorsa a casa del Wolf Pistoia una delle due ultime in graduatoria. Insomma, per la squadra di Bonuccelli sarà difficile spuntarla ma non è detto che non possa riuscirci. Albizzi e compagni sono in grado di sorprendere tutti contro chiunque ed è naturale che tutti si aspettino una di queste liete sorprese. Le possibilità ci sono. I ragazzi si sono preparati seriamente ed al momento si parla di una formazione al completo con la gran voglia, dopo 4 sconfitte consecutive, di conquistare il suo primo successo nel girone di ritorno.

