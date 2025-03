Basket. Il Vela tiene testa agli avversari ma alla fine prevale il Wolf Pistoia

Wolf Pistoia78

Vela Viareggio68

Wolf Pistoia: Michelotti, Amerighi 3, Martini 22, Ieri 7, Bacci, Bartalini 3, Guarducci, Nesti, Meoni, Cappellini 13, Gori 12, Pierattini 18. All. Toccafondi.

Vela Viareggio: Albizzi 18, Ghiselli 5, Mori 8, Bertuccelli 12, Lopes Siera 4, Bo 13, Spinelli 5, Nieri, Spilotro 1, Romani, Biagiotti 2. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Contu di Pisa e Bettazzi di Firenze.

Note. Parziali: 19-20; 36-38; 60-57; 78-68.

PISTOIA – Il Vela, sconfitto a Bottegone contro il Wolf, ha decisamente perso un’occasione importante per la sua posizione in classifica. Un insuccesso che si può addebitare solo ai viareggini, che, pur non rifiutando di lottare all’altezza dei padroni di casa, hanno loro ceduto senza se e senza ma. Dopo una discreta partenza che li ha visti terminare i primi dieci minuti avanti anche se solo di un punto (19-20), gli uomini di Bonuccelli hanno continuato a mostrare una loro certa supremazia allungando in breve con Albizzi, Bo e Mori il loro vantaggio (19-26) e, con una volontà che lasciava ben sperare, riescono ad arrivare al riposo ancora avanti sul 36-38. Al rientro in campo però iniziano per il Vela le vere e forti difficoltà con i locali subito in vantaggio di quattro lunghezze che poi diventano addirittura tredici (58-45). Finita? No, visto che grazie al grande impegno di tutti, Viareggio si riporta a meno tre alla fine della terza frazione (68-65). Partita ancora tutta da giocare ma sarà proprio l’ultima frazione (per i viareggini da dimenticare) a decidere il risultato sul quale non si può certo discutere o trovare un colpevole. No, tutti bravi ma ugualmente sconfitti.

Eraldo Di Simo