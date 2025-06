Basket: il Walter Bussolari ha visto il record del giocatore più giovane a segno (a soli 7 anni). Playground, applausi per Valentino. Fresk’o e Matteiplast s’impongono

Tutto come da pronostico nel venerdì che chiude la seconda settimana del 43esimo trofeo Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground.

Vincono davanti a un folto pubblico di appassionati e a tanti ragazzini sia Fresk’o che Matteiplast, rispettivamente su Zone Plus e Cerelia Riguzzi Rosmarino, ed entrambi fanno due su due nel prestigioso torneo, candidandosi fortemente per un posto almeno tra le prime quattro di questa edizione.

Da segnalare poi l’ingresso del piccolo Valentino (nella foto), classe 2018, in maglia Zone Plus: a soli 7 anni, ieri sera, è diventato il giocatore più giovane della storia a debuttare al Playground (con tanto di quattro punti realizzati in campo).

Che storia!

Adesso il weekend di pausa.

Lunedì si riparte, con la terza settimana e una doppia succulenta sfida: i vice campioni in carica di #sempreminors contro Kings Attitude alle ore 20.15 e alle 22 Zone Plus contro Finestre sul mondo.

La classifica dopo la seconda settimana di torneo è la seguente.

GIRONE REL: Carpanelli Mulino Orplast Amadeus 2 (1-0), Tatto#13 2 (1-0), Campas Ricap Polleggio 2 (1-2), Loro Gino by289 0 (0-1).

GIRONE DØR: Matteiplast Alice Back Door 4 (2-0), Osteria del Sole 1465 2 (1-1), Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino 0 (0-2), Bondi Playground Sasso Quinto Quarto 0.

GIRONE PER ME CASA: La Suite by Fresk’o 4 (2-0), Finestre sul Mondo 0 (0-1), Zone Plus 0 (0-1), Kaffeina Koy’s 0.