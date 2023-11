Basket, in C il Cosmocare Cus Pisa cerca riscatto in casa con il forte Sancat Firenze

Pisa, 24 novembre 2023 – Superato in trasferta, sul campo della vicecapolista Toscana Food Don Bosco Livorno, in occasione della decima giornata del campionato di serie C, il Cosmocare CUS Pisa torna in casa, contro la fiorentina SANCAT, formazione immediatamente a ridosso delle prime. SANCAT FIRENZE – La squadra di coach Lilli ha un roster giovane, con alcuni elementi di esperienza in categoria, primo fra tutti il play Simone Berti, con un lunghissimo passato in A2 fra Pistoia, Veroli e Biella e successivamente in varie squadre del campionato di serie B, con medie in doppia cifra e tanta abilità in regia. Altro regista navigato è Michele Magini, con frequentazioni in serie B in parecchie squadre, tra cui S.Miniato, Bottegone, Cassino e Pino Firenze, anch'egli con buone medie realizzative. L’inizio di stagione ha poi messo in evidenza Giorgio Euzzor giovanissimo play che viaggia a 13 punti di media e Tommaso Baldasseroni, 18enne guardia, pure lui oltre i 12 punti nelle prime uscite stagionali. Il resto della squadra è composto sempre da giovanissimi capaci di impensierire chiunque, viste le doti atletiche ed il dinamismo. La compagine fiorentina, reduce da una convincente affermazione con Agliana, è attualmente al quinto posto, con cinque vittorie e tre sconfitte, immediatamente a ridosso delle prime quattro che accederanno, nella seconda fase, al girone per la promozione. COSMOCARE CUS PISA- Niente da fare per il Cosmocare Cus Pisa, in serie C a Livorno, sul campo della Toscana Food Pallacanestro Don Bosco: contro una compagine alla propria portata, battuta in precampionato, il quintetto di Forti ha messo in mostra scarsa intensità di gioco, inseguendo sempre un Don Bosco con maggior ritmo. In una serata in cui tutti i giocatori hanno dato meno delle loro possibilità, da segnalare le prestazioni di Spagnolli, il più continuo dall’inizio della stagione, e di Fiorindi, che, nonostante l’età, è stato uno dei pochi a competere sul ritmo con Don Bosco. Contro SANCAT, domenica alle 18 al PalaCus, la formazione universitaria dovrà ritrovare corsa e determinazione per aver ragione sui fiorentini e tenere viva un’esile speranza di accesso alla quarta posizione, fattasi più lontana dopo la sconfitta a Livorno. Giuseppe Chiapparelli