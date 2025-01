Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia il ritorno con la vittoria su Viareggio

Pisa, 12 gennaio 2025 – Inizia positivamente l’avventura di Carlo De Filippis sulla panchina della Pallacanestro Femminile Pisa, che travolge la modesta Pallacanestro Femminile Viareggio, nella prima di ritorno del campionato di serie C, al termine di una partita sempre condotta in testa che ha visto le pisane doppiare al termine le avversarie. Le biancorosse, dopo il match con Fucecchio, hanno così capitalizzato il calendario favorevole previsto per la fine dell’andata e l’avvio del ritorno, rimettendosi in piena lotta per l’accesso ai play-off.

LA CRONACA – Il match è subito in discesa per Benedettini e compagne, con Viareggio che prova a restare in scia, incitato in panchina da coach Giannelli, ma con un divario già importante per le pisane dopo il primo quarto (20-11). Nel secondo, iniziano le rotazioni in campo, ed il vantaggio aumenta per le biancorosse, che vanno al riposo sul +15 (36-21). Nella ripresa la Pallacanestro Femminile Pisa dilaga, complice la pesante situazione falli delle ospiti, che segnano solo 8 punti in 20 minuti. Le ragazze del presidente Guerrini chiudono così il terzo parziale sul +20 (47-27) e doppiano addirittura le avversarie al fischio finale (60-29).

I VALORI – Pur considerando la differenza tecnica tra le due compagini, coach De Filippis ha potuto prendere atto che le ragazze hanno risposto al cambiamento di allenatore con una buona prestazione, con ottima coralità di gioco, buona compattezza difensiva e, finalmente, con una buona percentuale di canestri sui tiri liberi. Undici le atlete a segno, con Nesti, autrice di una prova molto positiva, e la solita Benedettini, in doppia cifra.

PROSSIMO IMPEGNO – La squadra biancorossa si prepara alla prima trasferta del girone di ritorno, sul campo della U.S. Affrico Firenze, lunedi 20 gennaio, contro una diretta antagonista per la risalita verso le prime otto della classifica, capace di espugnare il campo pisano di Via Betti nella partita d’andata, con un perentorio 40-50.

PF Pisa-Viareggio 60-29

Progressivo: 20-11, 36-21, 47-27

Pallacanestro Fermminile Pisa: Scuderi 5, Sgorbini 2, Nesti 14, Turco 5, Ferri 6, Benedettini 10, Nannini 1, Cioni, Beccari 2, Edu Mengue 8, Filippini 4, Garruto 3. All.: De Filippis.