Basket In C turno infrasettimanale da spettatore CmC, si complica la strada salvezza Le rivali allungano

Un turno infrasettimanale che complica la strada salvezza. Pur non giocando e non perdendo alcuna partita, la seconda giornata del secondo turno di Serie C, non è positiva per il Cmc che dalla finestra di osservatore (secondo la formula, i carraresi devono incontrare solo Altopascio, Prato e Valdisieve, le tre squadre provenienti dal girone A della prima fase) si sono visti staccare da Prato e Valdisive, mentre in due giornate Altopascio è arrivato quasi in vetta. Il Prato batte Valdarno 81-77, il Valdisieve piega il Don Bosco Livorno 68-64, l’Altopascio ha la meglio sul Pontedera 78-67, e così Cmc e Valdarno restano in coda al girone. E se le vittorie di Valdisieve e Altopascio non consentono la fuga delle due battistrada (Don Bosco e Pontedera), Altopascio si candida con autorevolezza alla terza piazza, quella che consentirà la salvezza senza passare dalla roulette dei playout. Considerate dall’altro punto di vista, le vittorie di Prato e Valdisieve condannano, almeno per il momento, la squadra del play Pipolo (nella foto) all’ultimo posto. Ci sono ancora cinque partite da giocare e 10 punti in palio, nulla è deciso, ma la situazione può diventare seria.

La classifica del girone E dopo la 2ª giornata della seconda fase: Don Bosco Livorno e Pontedera 10; Altopascio 8; Valdisieve e Prato 6; Cmc Carrara e Synergy Valdarno 4.

ma.mu.