Basket in carrozzina. Domina la Santo Stefano. Porto Torres ko in casa

Vittoria larga della Santo Stefano Kos Group (83-55) sul campo della Gds Porto Torres. La pressione difensiva di capitan Bedzeti e compagni ha complicato l’impostazione delle azioni degli isolani, che hanno perso numerosi palloni. Nelle file ospiti, sugli scudi Fabio Raimondi, che ha messo a segno 21 punti ed ha fornito molti assist ai compagni. La vittoria in Sardegna non impedisce a coach Ceriscioli di sottolineare quanto c’è da migliorare nel quintetto. "La nostra – spiega il tecnico – è stata una gara di scarsa intensità e poca attenzione; ci è mancata la giusta cattiveria agonistica, si deve fare di più per crescere. Ora sotto con gli allenamenti settimanali per presentarsi al meglio a Reggio Calabria". Ecco i punteggi della Santo Stefano Kos Group nella gara a Porto Torres: Raimondi 21, Buso 6, Bedzeti 9, De Miranda 19, Veloce 2, Tanghe 9, Barbe 2, Giaretti 15, La Terra, De Deus Ramos.