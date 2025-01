Basket in carrozzina. La Santo Stefano all’attacco del Padova

Archiviate le due sconfitte consecutive subite ad opera di Briantea 84 Cantù e Asinara Waves Porto Torres, la Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza vuole tornare subito alla vittoria e cercherà di farlo in questo turno di campionato che la vedrà impegnata oggi sul campo di Padova Millennium Basket, squadra che si trova all’ultimo posto nella classifica e che di certo farà di tutto per incamerare punti importanti. Nella partita d’andata i portopotentini hanno in casa al PalaPrincipi 74-39 (38-24), ma il successo non è stato affatto agevole e per ottenerlo la squadra si è dovuta impegnare a fondo. Padova è una compagine che, a dispetto della classifica precaria, gioca un buon basket e può contare su atleti di grande esperienza e qualità, come Ahmed Raourahi e Gabriel da Silva. I ragazzi di coach Roberto Ceriscioli (foto) in Veneto dovranno migliorare la percentuale al tiro e ritrovare quella solidità difensiva che si è un po’ smarrita nelle due ultime gare giocate.