BASKET IN CARROZZINA. La Santo Stefano ospita il Giulianova

Oggi sul parquet del PalaPrincipi, alle 15.30, va in scena il "derby dell’Adriatico" di basket in carrozzina: Santo Stefano Kos Group-Deco Amicacci Giulianova. I portopotentini, primi con la Briantea 84 Cantù e l’Asinara Waves di Porto Torres, all’andata hanno vinto a fil di sirena con una tripla di Amit Vigoda. Giulianova, dopo un girone d’andata altalenante, è tornata ad un buon livello prestazionale, come dimostra la qualificazione ai quarti di Champions Cup, ottenuta nel raggruppamento organizzato nella cittadina abruzzese. Anche la Santo Stefano ha staccato il pass ai quarti della massima competizione europea, impresa realizzata nel girone disputato a Madrid. Con questi presupposti, la gara si preannuncia avvincente. Le due squadre si conoscono bene, si rispettano e proveranno a superarsi fino alla sirena conclusiva: inoltre, si ritroveranno una di fronte all’altra anche ai quarti di Champions Cup ad Albacete, in Spagna, dal 6 al 9 marzo.