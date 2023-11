Basket in carrozzina. La Santo Stefano centra il terzo successo di fila. Non c’è stata partita contro Reggio Calabria La Santo Stefano Sport Kos Group vince in casa contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria con un punteggio di 90-48. De Miranda, Bedzeti e Giaretti brillano per i locali. Coach Ceriscioli invita a lavorare sodo per la trasferta di Bergamo.