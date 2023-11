Basket in carrozzina. La Santo Stefano in trasferta. Oggi appuntamento a Bergamo

Capolista a punteggio pieno del girone nel massimo campionato di basket in carrozzina, oggi la Santo Stefano Kos Group va in trasferta sul campo dello Special Bergamo Sport. Gli adriatici si presentano in Lombardia senza la brasiliana Maxcileide De Deus Ramos, che ha raggiunto la Nazionale con la quale disputerà i Giochi Panamericani. Se l’assenza della sudamericana pesa, certamente peggio sarà per Bergamo che, per la stessa competizione, dovrà rinunciare a Gabas, Silva e Klokler. "Tale situazione – avverte Roberto Ceriscioli, coach dei portopotentini – non deve indurci a pensare che per noi sarà un compito facile far punti in Lombardia. Dovremo essere attenti e cercare di limitare alcuni errori che ho visto settimana scorsa nella partita, pur vittoriosa, su Reggio Calabria. Bergamo è la terza forza del girone e merita tutto il nostro rispetto". Dopo le vittorie su Santa Lucia Roma (100-29), Porto Torres (99-28) e Reggio Calabria (90-48), capitan Bedzeti e compagni sono attesi ad un’altra prestazione di rilievo, che confermi la forza di un team che non fa mistero di puntare a traguardi importanti anche in questa stagione.

All’orizzonte si profila la finale di Supercoppa italiana, che vedrà impegnati i ragazzi di coach Ceriscioli domenica 19 novembre sul parquet di Giulianova, contro il quintetto locale, campione d’Italia. Prima, però, occhio allo Special Bergamo Sport.