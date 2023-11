Basket in carrozzina. La Santo Stefano Kos Group mette nel mirino Reggio Calabria

Terza gara del massimo campionato di basket in carrozzina per la Santo Stefano Kos Group: dopo aver superato Santa Lucia Roma (100-29) e Porto Torres (99-28), gli adriatici ospitano oggi alle 15.30 la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria. I reggini hanno disputato una sola partita perdendo sul campo della Briantea Cantù (73-25); mentre quella con Santa Lucia Roma è stata posticipata al 18 novembre. "Del loro gioco – spiega coach Roberto Ceriscioli, tecnico dei portopotentini – sappiamo ben poco avendo giocato una sola gara. Hanno una formazione rinnovata, con diversi giovani e arrivano al PalaPrincipi con alcune assenze. Sulla carta dovremmo essere favoriti, ma nello sport non c’è nulla di scontato". Quest’anno avete iniziato il campionato con due larghe vittorie. "Sì, – conferma il coach – è un buon bilancio ma occorre prenderlo con le molle e aspettare banchi di prova più severi. Siamo consapevoli delle nostre possibilità di far bene e sono molto contento di come abbiamo iniziato la stagione agonistica. Adesso dobbiamo continuare in questa direzione, a cominciare da oggi pomeriggio". Nella Santo Stefano Kos Group rientra la francese Marianne Buso, assente nel match con Porto Torres: Ceriscioli ha a disposizione l’intero organico della squadra. Il pubblico del PalaPrincipi, numeroso nella partita con i sardi, darà la spinta ai suoi ragazzi.