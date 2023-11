Basket in carrozzina. La Santo Stefano ospita la Briantea

Sei giorni dopo aver conquistato la Supercoppa italiana a Giulianova, la Santo Stefano Kos Group riceve oggi alle 15.30 la Briantea 84 Cantù nella quinta giornata del massimo campionato di basket in carrozzina. Il team lombardo vanta nove scudetti, otto coppe Italia, sei Supercoppe italiane, oltre a tre coppe Vergauwen e una coppa Brinkmann. La compagine lombarda ha atleti di eccellente livello come Berdun, Carossino, De Maggi, tanto per citare solo alcuni dei suoi campioni. Non ci saranno lo statunitense Serio e l’argentino Ruggeri, impegnati ai Giochi Panamericani, competizione che ha fatto volare in America anche Maxcileide Ramos del Santo Stefano. "Sulla carta – dice Roberto Ceriscioli, coach dei portopotentini – la Briantea è la maggiore candidata allo scudetto, sarà l’occasione per saggiare le nostre qualità in una partita in cui cercheremo di imporre il nostro gioco".