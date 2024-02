Basket in carrozzina. Loperfido porta l’Nts in trionfo

Gran bella vittoria per NTS Informatica Rimini a Verona nella nona giornata del girone A di Serie B di basket in carrozzina (42-45). Dopo un primo quarto nel segno della difesa (7-13) e un secondo che ha visto i padroni di casa avvicinarsi (19-21), è battaglia vera, punto a punto. Riviera Basket deve affrontare il secondo tempo con Obino e Loperfido con quattro falli, ma non molla. Al 30’ è 27-33 e tutto si decide in un finale in cui si segna un po’ di più ma senza che i riminesi mollino mai il timone del comando. Il prossimo appuntamento è per domenica 3 alla palestra Carim contro Vicenza.

Il tabellino: Ladson 6, Obino 11, Rossi, Martinini 4, Loperfido 14, Acquarelli 6, Raik 4, Storoni, Di Pietro. All.: Loperfido.