Basket in carrozzina. Oggi a Porto Potenza le semifinali playoff. La Santo Stefano all’attacco del Giulianova

Iniziano oggi le semifinali playoff del campionato nazionale di basket in carrozzina: in gara1, alle 15.30, la Santo Stefano Kos Group ospiterà la Deco Amicacci Giulianova al PalaPrincipi. E le due squadre si conoscono bene: nelle semifinali playoff della scorsa stagione la compagine abruzzese ha vinto a Porto Potenza, eliminando i neroverdi dalla corsa scudetto e sovvertendo i pronostici. L’ultima volta si sono incontrate a novembre, in occasione della finale di Supercoppa italiana: sul parquet di Giulianova il successo e il trofeo andarono al quintetto di Porto Potenza col punteggio di 65-52.

"Quella vittoria – avverte coach Ceriscioli, tecnico della Santo Stefano Kos Group – appartiene ad un periodo in cui gli abruzzesi non avevano ancora integrato nel loro gioco i nuovi acquisti; ora, a distanza di mesi, il loro team è più collaudato e per noi sarà un compito più difficile di allora. La Deco Amicacci è campione d’Italia in carica, la sua formazione è un mix di esperienza e talento giovanile. Ha giocatori di assoluto valore, come Cavagnini, Barbibay, Brown, Marchionni, Boganelli, Benvenuto, Stupenengo. Dovremo allora esprimerci al meglio delle nostre possibilità per puntare a superarli".

Gara2 si disputerà a Giulianova il 16 marzo, e l’eventuale gara3 il giorno dopo, sempre in Abruzzo. Per la partita di oggi c’è molta attesa: il pubblico del PalaPrincipi si attende una prova importante da parte di capitan Bedzeti e compagni, che cancelli il ricordo della sconfitta di dodici mesi fa e che ponga le basi per spingere i cestisti locali verso l’ultima tappa della corsa scudetto.