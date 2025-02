Basket in carrozzina. Oggi la Santo Stefano di scena a Sassari

Viaggio in Sardegna per la Santo Stefano Kos Group: destinazione Sassari dove oggi si misura con la locale Dinamo Lab Banco di Sardegna. La Dinamo Lab Banco di Sardegna fin qui non ha disputato un buon campionato: in classifica ha 10 punti, 12 sotto il quintetto di Porto Potenza, che condivide la vetta con Briantea 84 Cantù ed Asinara Waves Porto Torres. Nel girone d’andata, al PalaPrincipi, i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli si imposero 59-49 dovendosi impegnare per piegare l’orgogliosa resistenza degli isolani. Sassari ha giocatori di buon livello, tra i quali emergono Esteche, Mosler, Lindblom, e l’ex Ghione. Sette giorni fa i sardi sono stati superati in trasferta dalla Briantea 84 Cantù 79-52, la Santo Stefano Kos Group, invece, ha vinto sul fil di lana la gara con la Deco Amicacci Giulianova nel derby dell’Adriatico.