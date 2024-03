Basket in carrozzina. Quarti di Champions,. Porto Potenza battuta

Sconfitta per la Santo Stefano Kos Group nella gara d’esordio dei quarti di finale di Champions Cup. La partita è stata vinta dalla CD Ilunion Madrid che si è imposta col punteggio di 92-73 (51-33). Nelle file dei portopotentini non è potuto scendere in campo il brasiliano De Miranda infortunatosi ad una spalla nell’immediata vigilia del match, si è trattato di una perdita pesante perché il giocatore sudamericano è un tiratore eccellente. Nelle file degli adriatici sugli scudi Andrea Giaretti, autore di 35 punti.

Gli spagnoli hanno dominato tutta la partita ma la formazione di Porto Potenza non molla di certo. E allora la testa dei giocatori di coach Roberto Ceriscioli è alla partita di oggi quando si affronteranno i turchi del Galatasaray.