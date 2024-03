Basket in carrozzina. Rimini gioca bene, ma vince Vicenza

Non basta una bella prova di carattere alla Nts Informatica Rimini per avere la meglio di Vicenza nella decima giornata del girone A della Serie B di basket in carrozzina. Alla Carim finisce 55-60 ed è un peccato, soprattutto per essere andati così vicino all’impresa contro una formazione di spessore. La gara ha sempre visto gli ospiti al comando, a parte un primo quarto in cui una eccellente Nts aveva dato il meglio di sé (15-12). Poi l’aggancio e il sorpasso, col +6 del 30’ (41-47) che sembrava preludere a un allungo definitivo dei veneti. Invece no, carattere e buone giocate hanno permesso ai riminesi di restare in scia e di giocarsela fino all’ultimo, purtroppo senza esito positivo. Domenica prossima Nts sarà di scena a Padova nella tana del Cus. Il tabellino: Loperfido 16, Acquarelli 6, Raik, Rossi, Martinini, Ladson, Obino 17, Di Francesco 6, Castagnetti, Venzon 2, Storoni 8. All.: Loperfido.