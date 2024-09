Basket in carrozzina serie B. Nts ritrova Giustino e Pellegrini: "Il nostro obiettivo sono i playoff»

Scalda i motori, Riviera Basket Rimini. Il campionato di Serie B di basket in carrozzina è ancora piuttosto lontano, ma la nuova squadra sta prendendo forma e le ambizioni sono rinnovate. In questo finale di agosto, NTS celebra il ritorno di due giocatori importanti che, fino a due anni fa, avevano avuto modo di produrre buon basket per la squadra. Si tratta di Kevin Giustino e Lorenzo Pellegrini, due elementi che potranno avere un impatto notevole anche nel prossimo girone di B. "Conosciamo questi due ragazzi e fa piacere riaverli con noi – dice Mirco Acquarelli di Riviera Basket –. Giustino è un ‘punti 5’ con buon tiro da 3 e grande velocità. Pellegrini è un ‘punti 2’ tosto, gran difensore, una roccia che esegue blocchi granitici". Nel costruire la squadra, Riviera Basket deve fare attenzione anche alla classificazione di disabilità, perché il regolamento richiede un massimo di punti che il quintetto in campo deve avere per non uscire dai canoni prestabiliti. Intanto la squadra aspetta con ansia la stagione futura. "Inizieremo con gli allenamenti da metà settembre nel nostro storico fortino della Carim – prosegue Acquarelli -. I gironi sono ancora ufficiosi ma è probabile il doppio viaggio in Sardegna. Stiamo costruendo la squadra con l’idea di puntare ai playoff. Vogliamo arrivarci. Kevin e Lorenzo sono giocatori importanti che fanno la differenza. Ci aiuteranno".

Lo.za.